Greenwood, cyfrowa platforma bankowa, pozyskała 40 mln USD od największych amerykańskich kredytodawców oraz firm płatniczych.

Rundę finansowania poprowadziła amerykańska firma Truist Financial zajmująca się venture capital. Wśród innych inwestorów amerykańskiego fintechu znaleźli się też Bank of America, JPMorgan, Wells Fargo, PNC Financial Services, Mastercard oraz Visa.