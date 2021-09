Grupa PHN: Przed nami kolejne lata dynamicznego rozwoju

Zdobywając nominację do nagrody w prestiżowym międzynarodowym konkursie architektonicznym, PHN potwierdził swoje miejsce w światowej lidze deweloperów realizujących projekty najwyższej jakości.

W dziesiątą rocznicę powstania Polski Holding Nieruchomości ma powody do radości: rosnąca wartość aktywów, stabilne wyniki finansowe, uznanie inwestorów i wiele sztandarowych inwestycji, w tym ta największa dotąd realizowana – budowa drapacza chmur w samym centrum Warszawy – Skysawa. Wisienką na urodzinowym torcie jest bez wątpienia pierwsza w historii spółki nominacja do międzynarodowej nagrody w jednym z najbardziej prestiżowych konkursów rynku nieruchomości MIPIM Awards za gdyński projekt Yacht Park & Marina Yacht Park.

– To dla nas wielki zaszczyt i ogromna radość, że nasza gdyńska inwestycja zdobyła uznanie światowych ekspertów i dzięki niej mogliśmy znaleźć się wśród finalistów konkursu MIPIM. To sukces, który osiągnęliśmy dzięki ciężkiej pracy wielu utalentowanych osób w naszej spółce. Mamy silne fundamenty, zdywersyfikowaną działalność, co pozwala nam z optymizmem myśleć o przyszłości – mówi Marcin Mazurek, prezes zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości.

Założony w marcu 2011 r. holding powstał z połączenia aktywów i spółek należących do skarbu państwa, który do dziś jest większościowym właścicielem spółki. PHN to dziś jeden z największych w Polsce deweloperów na rynku nieruchomości, którego portfel obejmuje obecnie 154 aktywa nieruchomościowe o łącznej wartości ponad 3,3 mld złotych. Od 2013 spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

– Mogę zapewnić naszych akcjonariuszy, partnerów biznesowych i klientów, że nie spoczywamy na laurach. Mamy ambitne plany ekspansji w najbardziej dynamicznie rozwijających się segmentach rynku – biurowym, mieszkaniowym i magazynowym, ale też w segmencie usług hotelarskich. Niezmiennie ważna jest dla nas jakość, terminowość wykonania i budowanie długoletnich relacji opartych na wzajemnym zaufaniu. Dotarcie do finału tak prestiżowego konkursu, jakim jest MIPIM Awards, potwierdza, że obraliśmy słuszny kierunek działania – mówi Marcin Mazurek.

Yacht Park & Marina Yacht Park to nowatorski projekt architektoniczny realizowany na Molo Rybackim w centrum Gdyni. Łączy on w sobie funkcje miejskie i rekreacyjne. Dzięki ambitnym planom rewitalizacji dawnych terenów industrialnych ta niedostępna część miasta przekształca się w nowoczesną nadmorską dzielnicę otwartą dla mieszkańców, turystów i żeglarzy. W ramach projektu powstało sześć wysokiej klasy budynków mieszkalnych oraz najnowocześniejszy port jachtowy and Bałtykiem, który stał się już jedną z wizytówek miasta. W planach Grupy PHN jest budowa kompleksu biurowego oraz infrastruktury muzealno-wystawienniczej.

Gdyński projekt PHN nominowany jest w kategorii Best Cultural and Sports Infrastructure. Zwycięzcy konkursu MIPIM Awards 2021 zostaną ogłoszeni na początku września w czasie światowych targów nieruchomości w Cannes.