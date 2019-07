Grzywna za nieterminowe świadectwo pracy

Były pracownik nieistniejącej firmy będzie mógł pójść do sądu, aby ustalić fakty związane z jego zatrudnieniem.

Pracodawca będzie musiał wydać odchodzącemu pracownikowi świadectwo pracy w dniu, w którym ustanie stosunek pracy. Tak precyzuje ten obowiązek nowelizacja Kodeksu pracy, która wejdzie w życie 7 września. Po tej zmianie już nie powinno być wątpliwości co do terminu, w jakim należy ten dokument przekazać zainteresowanemu. Sformułowanie „niezwłocznie”, sprawiające problemy interpretacyjne, zniknie z przepisów. Nowela określa też, co powinien zrobić pracodawca, gdy z przyczyn obiektywnych nie będzie mógł wydać świadectwa we wspomnianym terminie. Kodeks zobowiązuje go do przesłania dokumentu pocztą (lub w inny sposób) w ciągu siedmiu dni od daty ustania stosunku pracy.