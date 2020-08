Phil Murphy, gubernator stanu New Jersey powiedział, że „bardzo poważnie” rozważa wprowadzenie podatku od giełdowych transakcji wysokich częstotliwości (HFT).

Członek stanowej legislatury, Demokrata John McKeon, wniósł w połowie lipca wniosek o wprowadzenie podatku. Identyczny przedstawił w stanowym Senacie jego przewodniczący, Demokrata Steve Sweeney.

- Bardzo podoba nam się ten projekt – powiedział Murphy, sugerując, że wprowadzenie podatku jest niemal pewne.

Podatek miałby wynieść 0,25 centa od transakcji. Oznacza to potencjalnie miliardy dolarów wpływów do kasy stanu. Podatek obejmowałby farmy serwerów znajdujące się w północnym New Jersey.

Murphy to emerytowany dyrektor Goldman Sachs. Zapowiedział, że nie wprowadzi nowego prawa przed rozpoczęciem roku budżetowego 1 października, bo prawdopodobne wystąpienie na drogę sądową przez przeciwników podatku uniemożliwiłoby traktowanie go jako źródła dochodów.