Słynny inwestor Jeffrey Gundlach prognozuje “kataklizm” na rynkach, potencjalnie w 2023 roku, informuje MarketWatch.

Gundlach przedstawił swoje oczekiwania podczas konferencji Exchange ETF. Szef inwestycji DoubleLine argumentował, że odwrócenie krzywej rentowności 2s/10s, historycznie zwiastujące nadejście recesji, sygnalizuje zbliżające się problemy. Zwrócił uwagę, że sytuacja na rynku akcji „jest bardzo podobna” do tej z czwartego kwartału 1999 roku, niedługo przed pęknięciem bańki spekulacyjnej dotkomów. Gundlach podkreślił, że S&P500 jest „napompowany” ilościowym luzowaniem Fed i niskimi stopami. Dlatego woli on akcje z rynków zagranicznych. Jest przekonany, że akcje w Europie będą lepiej notowane niż w USA, szczególnie kiedy amerykańska gospodarka znajdzie się w recesji. Gundlach zaznaczył, że jej nie wypatruje, bo wie, że potrzeba trochę czasu aby nadeszła. Oczekuje, że inflacja w USA spadnie w tym roku, ale pozostanie wysoka w okolicy ok. 6 proc.