Gwałtowna przecena rubla

W poniedziałkowy poranek rubel osłabia się o ponad 0,5 proc. w relacji do amerykańskiego dolara spadając w pewnym momencie do 78,29 (-1,4 proc.) co jest najniższą wartością od 28 stycznia br. W miniony piątek (11.02) rubel osłabił się o 2,8 proc.

Na razie udało się uniknąć rublowi zejścia poniżej 15-miesięcznego minimum, na wysokości 80,4125 za dolara, które zostało osiągnięte w poprzednim miesiącu. Analitycy wskazują, jednak, że ten scenariusz jest bardzo prawdopodobny, i jest następstwem wzrostu obaw o sytuację wokół Ukrainy i potencjalną inwazję Rosji na ten kraj.

W stosunku do euro rubel spadł do 87,82 po tym, jak osiągnął najsłabszy poziom od 27 stycznia, na wysokości 88,6950.

Ostatnie wzmocnienie rosyjskiej waluty determinowane było m.in. podwyżkami stóp procentowych przez Bank Rosji. W ubiegłym tygodniu benchmarkowa stawka podniesiona została do 9,5 proc.