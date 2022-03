Historyczne spory ekonomiczne znów ożywają

Dawny spór największych ekonomistów drugiej połowy XX wieku pozwala lepiej zrozumieć dzisiejsze dylematy związane z wysoką inflacją.

Odpowiedź na pytanie, jak rządy i banki centralne powinny reagować na bardzo wysoką inflację oraz w jakim kierunku ta inflacja będzie zmierzała, to zapewne jedno z największych współczesnych wyzwań ekonomicznych. W naturalny sposób nasza uwaga kieruje się w związku z tym na lata 70. XX wieku, kiedy świat zmagał się z podobnym problemem. Poszukiwanie analogii z przeszłości to jeden ze sposobów zrozumienia przyszłości, nawet jeżeli bardzo wadliwy. Bardzo ciekawe światło na rozważania tamtego okresu rzuca wydana niedawno książka na temat dwóch największych ekonomistów drugiej połowy XX wieku – Miltona Friedmana i Paula Samuelsona pt. „Samuelson Friedman: The Battle Over the Free Market”, napisana przez brytyjskiego dziennikarza Nicholasa Wapshotta. To jedna z najlepszych książek, jakie przeczytałem w ostatnim roku.