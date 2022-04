Bank, który posiada swoje oddziały również w Polsce, wypracował w pierwszych trzech miesiącach 2022 r. zysk netto w kwocie 2,54 mld EUR, przekraczając o blisko 300 mln EUR medianę projekcji analityków.

Jak podała instytucja, dochody na europejskim rynku zwiększyły się o 30 proc. zaś w Wielkiej Brytanii o 26 proc. Z kolei bazowy zysk wygenerowany w Ameryce Południowej wzrósł o 8 proc. Tymczasem koszty operacyjne wzrosły w I kw. o 8 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r.

Santander podkreślił, że po raz pierwszy w I kwartale odnotował portfel pożyczek o wartości przekraczającej 1 bln EUR. Podtrzymał równocześnie tegoroczne cele finansowe, opublikowane w lutym. Pożyczkodawca ma dążyć do średnio-jednocyfrowego wzrostu przychodów w 2022 r., zwrotu z podstawowego kapitału powyżej 13 proc. oraz wskaźnika kosztów do dochodów na poziomie około 45 proc. Kluczowy współczynnik kapitałowy ma być utrzymany na poziomie około 12 proc. przy dążeniu do podniesienia wynagrodzenia akcjonariuszy w dłuższej perspektywie.