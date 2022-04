Honda inwestuje 40 mld USD w pojazdy elektryczne

Strategiczny plan Hondy obejmuje około 30 modeli aut EV, które mają być wprowadzone na rynek do 2030 r. przy czym przewidywana wielkość produkcji to ponad 2 mln sztuk rocznie. Firma szacuje, że pojazdy elektryczne stanowić będą około 40 proc. produkcji koncernu do końca dekady.

Przed rokiem Honda zapowiadała, że starać się będzie by do 2040 r. całkowicie zaprzestać sprzedaży samochodów benzynowych.

Jak podaje Bloomberg, w marcu 2022 r. Honda wyemitowała tzw. zielone obligacje o wartości 2,75 mld USD. Pozyskane środki mają być wykorzystane do sfinansowania rozwoju i produkcji pojazdów elektrycznych i samochodów na ogniwa paliwowe.

Honda zawiązała w ubiegłym miesiącu sojusz z koncernem Sony Group z którym opracowywać ma pojazdy elektryczne mające trafić do sprzedaży w 2025 r.

Plan zakłada, że pierwszy wspólny model – w cenie początkowej poniżej 30 tys. USD – zostanie wprowadzony na rynek północnoamerykański w 2027 r.