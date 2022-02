Howard Davies nie odchodzi z NatWest

W zeszłym tygodniu Sky News poinformował, że bank przygotowuje się do powołania headhunterów w celu znalezienia następcy Daviesa.

– Obecnie nie ma żadnych planów mojego odejścia. Żaden proces odsuwania mnie od obowiązków nie został uruchomiony –powiedział prezes NetWestu. Dodał on, że jego kadencja trwa do lipca 2024 roku i spodziewa się pozostać na stanowisku co najmniej do jej zakończenia.

Funkcję prezesa 71-letni Davies pełni od września 2015 roku. Wcześniej był między innymi zastępcą gubernatora Banku Anglii oraz przewodniczącym Financial Services Authority.