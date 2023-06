Import aut najniższy od 11 lat

W maju 2023 r. zarejestrowano w Polsce niespełna 66,7 tys. sprowadzonych z zagranicy używanych samochodów dostawczych i osobowych (o dmc. do 3,5 t). To nie tylko o ponad 4 proc. mniej niż rok temu, ale i najmniej od 11 lat (pomijając pandemiczny 2020 r. ). Łącznie od początku roku do końca maja sprowadziliśmy do Polski ponad 318,3 tys. samochodów, o 5 proc. mniej niż rok wcześniej.

– Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele. Wśród głównych wymieniłbym wysokie ceny samochodów z drugiej ręki i ich niską dostępność – mówi Wojciech Drzewiecki, prezes Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar.

Najczęściej sprowadzamy samochody osobowe: do końca maja było ich prawie 290,9 tys. Na przestrzeni ostatniego roku import osobówek spadł o 4,6 proc. W analizowanym okresie do Polski przyjechało również 27,5 tys. samochodów dostawczych, to o 9,1 proc. mniej niż rok temu.

Wiek importowanych aut utrzymuje się na wysokim poziomie, ale nie rośnie tak drastycznie jak rok wcześniej. Średni wiek aut sprowadzonych w maju osiągnął 12,8 roku, a po pięciu miesiącach jest to 13 lat. Decydujący wpływ na taki wynik ma wiek aut osobowych, który wyniósł 13,08 roku, a w przypadku pojazdów z silnikami benzynowymi 13,94 roku.

Dobrą informacją jest to, że ceny aut z drugiej ręki spadają. Z najnowszego raportu cenowego Grupy Auto1 wynika, że od początku roku wykazują stabilny trend, ze spadkiem od stycznia do maja na poziomie 0,7 proc. W porównaniu z majem 2022 r. ceny były o 10,3 proc. niższe. Zła informacja: obniżki są zbyt małe, by rynek powrócił do przedpandemicznej formy. Ceny używanych aut w Europie są nadal o 25 proc. wyższe niż w 2019 r.

Jak to się przekłada na ceny w Polsce? Podobnie. Z comiesięcznego zestawiania przygotowywanego przez AAA Auto wynika, że w maju ceny samochodów oferowanych do sprzedaży były niższe niż na początku roku. Mediana ceny wynosiła 29,9 tys. zł i mimo wzrostu o 1 tys. zł w porównaniu do kwietnia i tak była o 2,4 tys. niższa niż w lutym. Skurczyła się za to oferta. W maju do sprzedaży oferowano nieco ponad 207,4 tys. aut, o 8,5 tys. mniej niż w kwietniu.

W rankingu najchętniej sprowadzanych marek nic się nie zmienia. Nadal najchętniej pozyskujemy z zagranicy volkswageny, fordy i ople. W rankingu najpopularniejszych modeli prowadzą: audi A4, volkswagen golf i opel astra. Pokrywa się to z ofertą polskich komisów. W maju można znaleźć najwięcej ofert sprzedaży opla astry, audi A4 i volkswagena golfa.

Mediana przebiegu wystawionego do sprzedaży w maju samochodu wynosiła 181,9 tys. km, a wieku 12,1 roku.