W I półroczu 2023 szacunkowy zysk netto przypisany akcjonariuszom notowanej na GPW Grupy IMS wyniósł 4,01 mln zł, o 11 proc. więcej niż przed rokiem.

Zysk netto skorygowany o koszty opcyjnych programów motywacyjnych wyniósł 6,1 mln zł (+24 proc.).

Przychody firmy zwiększyły się r/r o 24 proc. do 30,5 mln zł, a EBITDA o 25 proc. do 9,7 mln zł. To rekordowe wartości w historii firmy. Skorygowana EBITDA sięgnęła 11,8 mln zł (+30 proc.).

Przez ostatnich 12 miesięcy (do czerwca 2023 r.) grupa pozyskała blisko 4 tys. lokalizacji abonamentowych (ma ich 34 tys.), co przełożyło się na rekordowe przychody z tego źródła.