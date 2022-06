Indyjska rupia najsłabsza w historii

W godzinach porannych kurs rupii w relacji do amerykańskiego dolara obniżył się o co najmniej 0,6 proc. schodząc do 78,2825 rupii, przedłużając spadkową serię trwającą już kilkanaście dni.

Tymczasem benchmarkowy indeks S&P Sensex opadł na giełdzie w Bombaju o około 2,8 proc. po tym jak zagraniczny inwestorzy „wyciągnęli” z akcji lokalnych spółek bliski 24 mld USD w tym roku.

W niełasce znalazły się też obligacje państwowe. Rentowność benchmarkowej 10-letniej obligacji wzrosła aż o 9 punktów bazowych do 7,61 proc. podczas gdy rentowność obligacji 4-letniej wzrosła o 13 punktów bazowych.

Wyprzedaż podyktowana jest wyczekiwaniem na publikacje danych o inflacji. Spekuluje się, że CPI mogła przekroczyć 7,1 proc. co może doprowadzić do osłabienia rupii do poziomu powyżej 80 za USD.