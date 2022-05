Indyjska rupia rekordowo słaba

Wśród innych przyczyn słabości indyjskiej waluty eksperci wymieniają też wzrost obaw o przyszłe trendy zarówno w indyjskiej, jak i światowej gospodarce w związku m.in. z wysoką inflacją czy wojną na Ukrainie. Niepokój ten uzewnętrznia się poprzez wycofywanie się kapitału z rynków wschodzących.

We wtorkowy poranek notowania rupii względem dolara zeszły do nowego historycznego minimum na poziomie 77,73/74 podczas gdy w piątek na zamknięciu było to 77,45 rupii.

Tymczasem jednomiesięczny kontrakt forward notowany był we wtorek rano na poziomie 77,96/97 rupii/