Analiza surowych danych genetycznych z wykorzystaniem platformy do analizy genomów pozostaje niszą w obszarze technologii medycznych. Jej perspektywy wydają się jednak ogromne, biorąc w szczególności pod uwagę mnogość zastosowań, potencjał internacjonalizacji i wielkość rynku. Diagnostyka genetyczna stanowi jeden z najszybciej rosnących segmentów biotechnologicznych. Prognozuje się, że globalny rynek analiz NGS (sekwencjonowania nowej generacji) będzie rósł co roku srednio o 20,4 proc., do około 14,1 mld USD w 2028 r.

Do osiągnięcia światowego sukcesu na tym rynku potrzeba przemyślanej strategii, w tym przetestowania rozwiązania z partnerami międzynarodowymi, a następnie komercjalizacji. Do realizacji celu potrzeba też wsparcia inwestorów, gwarantującego płynność i kontynuowanie działalności. Spółki chcące zaistnieć w tej branży globalnie muszą też dążyć do zatrudniania najbardziej wykwalifikowanych naukowców i specjalistów IT.