Dan Loeb zbudował dużą pozycję na akcjach Royal Dutch Shell i będzie dążył do podziału koncernu naftowego, dowiedział się nieoficjalnie Bloomberg.

Według informatorów agencji, Third Point, fundusz Loeba ma pakiet akcji koncernu naftowego wartości 750 mln USD. W liście wysłanym w środę do innych jego akcjonariuszy przekonuje, że spółka skorzystałaby z przeniesienia do odrębnego podmiotu biznesu LNG, OZE i marketingowego.