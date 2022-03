Inwestorzy uwierzyli w nowe życie Nexity

Stronami term-sheet są Aper Ventures ASI z Warszawy, The Batteries z Rzeszowa i JR Holding. The Batteries to spółka stworzona przez zespół inżynierów, którzy pracują nad urządzeniem do produkcji próżniowej odparowującej plazmę. Dzięki temu osiągnięte mają być znacząco niższe koszty produkcji baterii. Firma ma trafić na GPW, a 100 proc. jej udziałów ma zostać skonwertowanych na 85,5 proc. akcji Nexity.

Wcześniej JR Holding ma zainwestować do 12 mln zł w The Batteries.

– Kapitał od JR Holdingu umożliwi nam realizację kolejnych etapów projektu, w tym uruchomienie linii pilotażowej do produkcji baterii cienkowarstwowych. Dodatkowo wejście do notowań na rynku głównym pozwoli nam na intensywny rozwój, w tym pozyskanie w przyszłości pieniędzy na skalowanie produkcji – mówi Jacek Błoński, przewodniczący rady nadzorczej The Batteries, cytowany w informacji prasowej.

– Jesteśmy przekonani, że technologia opracowana przez zespół The Batteries jest przełomowa i znajdzie szerokie zastosowanie w produkcji baterii do urządzeń elektronicznych. Inwestycja ta pasuje do innych spółek z naszego portfela działających w sektorze innowacji w energetyce – dodaje January Ciszewski, prezes JR Holdingu.

Kurs Nexity spadł o 84 proc. przez ostatnich 12 miesięcy. W spółce doszło do zmian w akcjonariacie i strategicznych, które były następstwem odsunięcia od zarządu Dawida Kmiecika. Rada nadzorcza i pozostali znaczący akcjonariusze nie byli zadowoleni z tempa rozwoju spółki. 17 marca tego roku z funkcji prezesa zrezygnował Dawid Zieliński, prezes Columbusa Energy. Zastąpił go Łukasz Kaleta.

Po trzech kwartałach 2021 r. przychody spółki to 422 tys. zł, a strata netto 4,5 mln zł.