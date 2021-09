Ipopema radzi kupować akcje Ultimate Games

Analitycy Ipopemy Securities wydali rekomendację “kupuj” dla akcji Ultimate Games. Cena docelowa to 35 zł.

“Boom deweloperów gier na GPW osiągnął swój szczyt w 2020 r., w którym to 12 nowych podmiotów zadebiutowało na giełdzie. Wiele spośród nich przedstawia obietnicę licznych premier w przyszłości, niemniej jedynie wybrane spółki zaprezentowały solidne wyniki finansowe, co przy jednoczesnym braku widoczności co do realizacji harmonogramów premier stanowi istotne ryzyko dla inwestorów. Ultimate Games na tym tle wyróżnia się w naszej opinii pozytywnie: strategia spółki przeszła weryfikację, spółka wypracowuje solidne wyniki finansowe, realizując blisko 100 premier gier rocznie i wykazując istotne wzrosty w ostatnich latach (wg wstępnych danych 77 proc. r/r wzrostu przychodów ze sprzedaży produktów oraz 20 proc. r/r wzrostu EBIT w I półroczu 2021). Silna relacja z grupą PlayWay, ale również wzrastająca niezależność studia (własne konto wydawnicze Nintendo) zapewnia mnogie możliwości dalszego wzrostu” - uważają analitycy w raporcie z 7 września.