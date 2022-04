Izoblok chce przeprowadzić emisję akcji

Spółka chce przeprowadzić emisję bez konieczności sporządzania prospektu.

Nie podano celu emisji.

Wartość rynkowa spółki to 53 mln zł. 64 proc. jej akcji należy do BEW Poland. 12,7 proc. do Nationale-Nederlanden, a 6,7 proc. to TFI PZU.

Izoblok produkuje części z polipropylenu spienionego (EPP) dla branży motoryzacyjnej i logistycznej.