Jaka jest lojalność Polaków wobec marek

Jak często Polacy decydują się na zakup produktów marek, które już wcześniej nabywali? To postanowili sprawdzić autorzy „Analizy przywiązania Polaków do marek na podstawie Brand Loyalty Index 2023”. W tym celu poddali badaniu 35 różnych kategorii produktowych, spośród których wyłonili 10 charakteryzujących się szczególnie wysokim wskaźnikiem lojalności wobec marek.

Jak pokazują wyniki analizy, Polacy są najbardziej przywiązani do marek, kupując leki (wskazanie 29,65 proc. klientów). To wyraźny lider rankingu – plasujące się na drugim miejscu napoje uzyskały wynik niższy o 10 p.p. (19,37 proc.). Podium zamykają słodycze (13,23 proc.) które zaliczane są przede wszystkim do kategorii zakupów impulsowych. Analiza wykazała, że w przypadku planowanych zakupów bardzo istotne jest przywiązanie do smaku, który oferują konkretne marki. Tu warto zauważyć, że słone przekąski, które również charakteryzują się wysokim poziomem sprzedaży impulsowej, znalazły się w rankingu zdecydowanie niżej - na dziewiątym miejscu (8,73 proc.).

Wysokie czwarte miejsce zajęły alkohole (12,65 proc.). W tej kategorii szczególnie istotnym czynnikiem wpływającym na lojalność konsumentów jest jakość produktu oraz innowacyjność oferty. Piąta pozycja należy do dań gotowych (11,98 proc.), które nieznacznie wyprzedziły akcesoria kuchenne (11,13 proc.). Czołową dziesiątkę uzupełniają: produkty dla dzieci (10,65 proc.), produkty śniadaniowe (10,17 proc.), wspomniane wyżej słone przekąski oraz sosy i dipy (6,48 proc.).