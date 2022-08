W połowie czerwca January Ciszewski w drodze umowy cywilnoprawnej 4,92 mln akcji spółki VR Factory Games w wyniku czego jego udział w akcjonariacie zmniejszył się z 20,73 do 5,75 proc.

Pod koniec lipca inwestor poinformował o zejściu poniżej progu 5 proc. w akcjonariacie Varsav Game Studios.

Teraz przyszedł czas na All in! Games. Bezpośredni udział spadł z 18,05 do 17,13 proc. po sprzedaży 550 tys. akcji w drodze umowy cywilnoprawnej. Łączny udział (przez JR Holding i Kuźnicę Centrum) wynosi obecnie 24,91 proc.