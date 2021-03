Już ponad 100 statków przepłynęło Kanał Sueski

Po odblokowaniu jednej z najważniejszych przepraw żeglugowych na świecie do wtorkowego ranka przez Kanał Sueski przepłynęło ponad 100 statków, informuje Reuters.

Powołując się na dane egipskiej telewizji, agencja podała, że od poniedziałkowego wieczora do wtorku godziny 8:00 polskiego czasu przez kanał łączący Morze Śródziemne z Oceanem Indyjskim (via Morze Czerwone) przeprawiło się już około 113 statków, w tym tankowce z ropą i kontenerowce.

Przeprawa była zablokowana od tygodnia po tym jak gigantyczny kontenerowiec Ever Given należący do japońskiego armatora osiadł na mieliźnie blokując całkowicie jedyny w tym miejscu tor wodny. Ponad 400-tu metrowy statek z powodu awarii elektryczności stracił manewrowość, a na to nałożyła się burza piaskowa co spowodowało zdryfowanie jednostki i jej zablokowanie po wbiciu w nadbrzeże.

Statek przewoził około 20 tys. kontenerów.

Według nieoficjalnych informacji blokada Kanału wstrzymała transfer około 400 statków, a Egipt każdego dnia tracił minimum 15 mln USD z tytułu opłat transferowych. Szacuje się, że rozładowanie tego “korka” zajmie niemal cztery dni.