Kabriolety w sam raz dla Polaków

Upały coraz częściej przypominają nam, że mieszkamy w kraju, w którym latem przydaje się auto bez dachu. Serwis otomoto.pl sprawdził więc swoje zasoby w tej kategorii

Gdy temperatura utrzymuje się powyżej 30°C, klimatyzatory w biurowcach działają na pełnej mocy, a każdy strumień wody w mieście jest jak oaza na pustyni, wielu zastanawia się, jakby byłoby w kabriolecie. Szczęściarze przykuwają zazdrosne spojrzenia, dumnie sunąc po rozgrzanych ulicach. Podaż takich aut rośnie w ciepłych miesiącach roku. Otomoto.pl, który ma chyba największe zasoby danych o motoryzacyjnych upodobaniach Polaków, przygotował raport, z którego wynika, że co piąty używany samochód wystawiony na sprzedaż w tym serwisie w maju to auto z nadwoziem typu kabrio. To dwa razy więcej niż w kwietniu i marcu. Właściciele wieszczą więc pewnie złoty interes, spodziewając się dużego popytu i wysokich cen, a handlarze sprowadzają więcej takich aut, licząc na nowych klientów i ich szalone pomysły, żeby pojechać nad Bałtyk z „naturalną klimatyzacją”.