Szwedzki fintech Klarna może wejść na giełdę bez sprzedawania nowych akcji w ofercie, informuje Reuters powołując się na rozmowę z Sebastianem Siemiątkowskim, prezesem i założycielem spółki.

- Myślę, że to bardzo interesujący pomysł. Wiem, że Spotify zrobił to z powodzeniem – powiedział Siemiątkowski o bezpośrednim wejściu Klarny na giełdę. – Uważam, że to nowoczesny sposób upubliczniania spółki – dodał.

Reuters przypomina, że o wejściu Klarny na giełdę mówi się od dawna. W ostatnim czasie pojawiły się pogłoski, że mogłoby to się odbyć przez połączenie z notowaną już „spółką w ciemno”. Siemiątkowski jednak zaprzeczył temu zdecydowanie. - Jeszcze nikt mnie nie przekonał dlaczego miałoby to być preferowaną drogą – powiedział. Siemiątkowski nie wykluczył, że Klarna wejdzie na giełdę już w tym roku, choć uznał, że bardziej prawdopodobny jest przyszły. Klarna nie ma problemu z dostępem do kapitału. W ostatniej rundzie finansowania we wrześniu pozyskała 650 mln USD, co wyceniło ją na 11 mld USD. Reuters dowiedział się ze źródeł bankowych, że szwedzki fintech finalizuje kolejną rundę finansowania, w której pozyska co najmniej 500 mln USD.

