Kobiety nie boją się odpowiedzialności

Już ponad 2000 lat temu Wergiliusz nie miał wątpliwości, że szczęście sprzyja odważnym. To sentencja, którą można odnieść do każdych czasów i uwarunkowań społecznych. Odwaga i odważne decyzje pomagają znaleźć własną drogę życiową, wykorzystać pełnię swojego talentu, a w ostatecznym rozrachunku np. osiągnąć sukces na płaszczyźnie zawodowej. Dlatego mówiąc o równouprawnieniu, nie możemy pominąć odwagi jako kluczowego czynnika, który determinuje szanse na zatrudnienie, rozwój czy awans. Naszą rolą – jako jednostek i organizacji – jest dążenie do tego, aby każdy mógł tę cechę w sobie odkryć lub wykształcić.

W Banku BNP Paribas budujemy kulturę organizacyjną, w której odwaga jest jednym z fundamentów. Staramy się kwestionować status quo, a żeby robić to efektywnie, każdy i każda z nas musi czuć, że ma wsparcie i zaufanie organizacji. Kobiety, ze względu na wciąż żywe stereotypy i utrzymujący się przez całe tysiąclecia podział ról, częściej mają problem z uwolnieniem własnej odwagi w życiu zawodowym. W banku podejmujemy inicjatywy, których celem jest wyrównywanie szans, odkrywanie i pełne wykorzystywanie potencjału kobiet. Najważniejsza z nich – Kobiety zmieniające BNP Paribas – to oddolny program, który wystartował ponad trzy lata temu i w który zaangażowanych jest kilkaset pracowniczek z całej Polski, z różnych obszarów banku. Łączy je wspólna misja – uwolnienia potencjału kobiet w celu budowania różnorodnej organizacji, która wspiera realizację strategii banku i rozwój jego pracowników. Wśród najważniejszych inicjatyw podjętych przez uczestniczki programu jest m.in. Dekalog Równego Traktowania, czyli zbiór 10 wytycznych, które wskazują, jakimi zachowaniami możemy, nawet nieświadomie, kogoś skrzywdzić i jak ich unikać, oraz program rozwojowy WomenUP i mentoringowy FutureUP. Odwaga nie jest cechą przypisaną do płci, lecz efektem socjalizacji, osobistych doświadczeń i przeżyć. To oznacza, że jako społeczeństwo jesteśmy współodpowiedzialni za to, że w kimś tę odwagę rozwijamy lub ograniczamy. Chcąc budować przyszłość opartą na sprawiedliwości i równości, musimy wykorzystywać cały nasz społeczny potencjał, nie szufladkując ludzi ze względu na ich płeć, wiek czy rasę. Izabela Tworzydło, dyrektorka departamentu komunikacji korporacyjnej w Banku BNP Paribas Dariusz Iwański Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗