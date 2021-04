Rada nadzorcza drugiego banku Niemiec straciła kolejnych trzech członków, dowiedział się nieoficjalnie Bloomberg.

W marcu radę nadzorczą Commerzbanku opuścił jej przewodniczący oraz jeden z członków. Bloomberg dowiedział się nieoficjalnie, że obecnie zdecydowali się ją opuścić Victoria Ossadnik, Rainer Hillebrand i Tobias Guldimann. Bank ma już podobno kandydatów na ich miejsce i może oficjalnie poinformować o zmianie nawet już w czwartek.

Kryzys we władzach Commerzbanku nastąpił w momencie kiedy bank szykuje się do realizacji długo oczekiwanej restrukturyzacji. W marcu przewodniczący rady nadzorczej Hans-Joerg Vetter niespodziewanie ogłosił rezygnację z powodów zdrowotnych. Niedługo później odejście z rady ogłosił mający stanąć na jej czele Andreas Schmitz. Powodem były oskarżenia o udział w przeszłości w działaniach pozwalających na unikanie płacenia podatków. Ossadnik i Hillebrand mieli być sojusznikami w radzie Schmitza. Rezygnację Guldimanna tłumaczy się brakiem szans na stanięcie przez niego na czele rady, o co się starał się w ubiegłym roku, ale przegrał z Vetterem. Ten ostatni miał poparcie państwa, które jest największym akcjonariuszem Commerzbanku i ma dwa miejsca w radzie nadzorczej . W niedzielę rząd ogłosił, że chce, aby jej szefem został Helmut Gottschalk.