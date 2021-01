Kolejny dzień rekordów na Wall Street

Główne indeksy Wall Street wzrosły w czwartek do rekordowych maksimów, napędzane optymizmem co do zwiększenia wartości bodźców fiskalnych pod rządami Joe Bidena, aby wesprzeć gospodarkę po danych pokazujących powolne ożywienie na rynku pracy. S&P 500 i Nasdaq Composite zakończyły sesję rekordami po raz drugi z rzędu.

NYSE, Nasdaq, Wall Street 30.11.2020 Monitors displaying stock market information are seen through the window of the Nasdaq MarketSite in the Times Square neighborhood of New York, U.S., on Thursday, March 19, 2020. Photographer: Michael Nagle/BloombergMichael Nagle