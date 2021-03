Klaas Knot z Rady Prezesów EBC określił wzrost rentowności obligacji jako „pozytywne wydarzenie”, odzwierciedlające oczekiwanie poprawy sytuacji gospodarczej.

- Są powody, aby optymistycznie patrzeć na drugą połowę tego roku kiedy lockdown zostanie zniesiony – powiedział Knot podczas internetowej dyskusji panelowej. – To, co robi rynek, to uwzględnia w cenach ten optymizm – dodał.