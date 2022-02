Końcówka przesądziła o spadkach w USA

Na amerykańskich rynkach akcji nadal utrzymuje się duża zmienność. Pokazała to ostatnia godzina poniedziałkowej sesji, w trakcie której indeksy zanurkowały oddając całą zdobycz punktową z poprzednich godzin handlu. Ostrożność inwestorów wynika z trwającego sezonu wyników kwartalnych. Tylko w tym tygodniu przedstawi je 70 spółek z S&P500. Rynek czeka także na publikację danych makro, które mogą mieć wpływ na to jak agresywnie będzie zacieśniał politykę monetarną Fed. Po szoku, którym były piątkowe dane z rynku pracy rynek wyczekuje obecnie na czwartkowe dane o inflacji w styczniu. Mówi się, że będzie najwyższa od 40 lat.

fot. Bloomberg

Choć S&P500 spadł w poniedziałek, to liczba drożejących i taniejących spółek wchodzących w skład indeksu była zbliżona. Podaż przeważała w 7 z 11 jego głównych segmentach. Najmocniej taniały spółki materiałowe (-0,4 proc.), IT (-0,7 proc.) i spółki telekomunikacyjne (-2,2 proc.), gdzie kotwicą byli przedstawiciele branży media-rozrywka (-2,5 proc.). Najlepiej na tle rynku wyglądały spółki finansowe (0,3 proc.) i energii (1,3 proc.). To jedyne segmenty rynku akcji, które są na plusie w tym roku. Pierwszy dzięki perspektywie wzrostu stóp procentowych, a drugi dzięki drożejącej ropie.

Zdrożało 16 z 14 blue chipów wchodzących w skład średniej Dow Jones. Najmocniej rosły kursy koncernów naftowego Chevron (2,0 proc.) i lotniczego Boeing (2,65 proc.). Największej przeceny doznały akcje spółki farmaceutycznej Merck & Co. (-1,25 proc.) i Microsoftu (-1,6 proc.).

Choć Nasdaq Composite spadł, to na zamknięciu drożało ok. 58 proc. wchodzących w jego skład spółek. Rynek pociągnęły w dół technologiczne blue chipy. W Nasdaq 100 staniało aż 63 proc. indeksu. Najmocniej przeceniony był znów Meta Platforms (-5,0 proc.). Właściciel Facebooka stracił już 30 proc. wartości od ostatniego czwartku kiedy jego kwartalny raport wywołał bardzo duże rozczarowanie. W grupie FAANG jedyną drożejącą spółką był Amazon.com (0,2 proc.).