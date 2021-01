Przełożone na 2021 rok igrzyska w Tokio mogą się nie odbyć tego lata ze względu na szalejącą pandemię Covid-19 - zaznaczył japoński minister ds. reform administracyjnych Taro Kono. Jego zdaniem gospodarze imprezy muszą być gotowi na wszystko.

"Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby przygotować się do igrzysk w tej chwili, ale może to pójść w jedną albo w drugą stronę" - zaznaczył w wywiadzie dla agencji Reuters Kono.