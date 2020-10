Konsolidacja notowań srebra

Ostatnie dni na rynku srebra są okresem konsolidacji notowań. Cena tego kruszcu od środy porusza się tuż powyżej poziomu 24 USD za uncję. Cały tydzień jednak najprawdopodobniej zakończy się dla srebra na minusie, głównie ze względu na wyraźną wtorkową przecenę.

Notowania srebra poruszają się analogicznie do cen złota, niemniej wykazują w relacji do niego większą słabość. O ile cena złota od środy delikatnie rośnie, to na rynku srebra strona popytowa nie jest w stanie doprowadzić do wyraźnego odbicia.