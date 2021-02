Kontrakty pokazują lekki optymizm

Nastroje inwestorów z amerykańskich rynków akcji nie są złe przed czwartkową sesją. Czekają jeszcze na dane o „nowych bezrobotnych”.

Rynek liczy, że liczba osób, które wystąpiły o zasiłek, spadła czwarty tydzień z rzędu do ok. 757 tys. Potwierdzenie tych oczekiwań na godzinę przed rozpoczęciem sesji. Barierą do zwyżek może być wyśrubowany poziom rynku. S&P500; wzrósł już o 21 proc. od dołka z października. Dow Jones zakończył środową sesję rekordową wartością. Eksperci szwajcarskiego Pictet Group uważają jednak, że S&P500; może wzrosnąć jeszcze 10 proc. dzięki kontynuacji w USA polityki taniego pieniądza, a także spodziewanego niedługo stymulowania wzrostu gospodarczego.