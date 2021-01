Kontrakty rosną przed sesją w USA

Kontrakty na indeksy amerykańskich rynków akcji rosną co wskazuje, że wysokie wyceny nie odstraszają wciąż inwestorów.

W środę rynek akcji za oceanem kończył sesję rekordami. S&P500; rósł o 1,4 proc., Dow Jones o 0,8 proc., a Nasdaq o 2 proc. Wycena spółek zbliża się do 20-letniego maksimum. Inwestorzy mimo to kupują. Powodem jest oczekiwanie na potężną stymulację fiskalną sygnalizowane przez zaprzysiężonego w środę prezydenta Joe Bidena. Rośnie przekonanie o nadchodzącej wyraźnej zwyżce inflacji, a rynek akcji jest dobrym miejscem w takich okolicznościach. W czwartek na nastroje może wpłynąć publikowany na godzinę przed rozpoczęciem sesji raport o tzw. nowych bezrobotnych. Rynek oczekuje, że będzie ich 935 tys. Akcje Netflixa, który był lokomotywą środowej sesji, lekko tanieją. Tanieją trakże akcje United Airlines po wiadomości, że przewoźnik miał 7,1 mld USD straty w 2020 roku. Drożeją akcje Forda po podwyżce ich rekomendacji przez Deutsche Bank.

fot. Bloomberg

Na ok. dwie godziny przed rozpoczęciem sesji kontrakty na Dow Jones i S&P500; rosną o ok. 0,2 proc., a kontrakt na Nasdaq idzie w górę o 0,4 proc. Rentowność obligacji USA rośnie. Złoto drożeje o 0,2 proc. do 1870,60 USD. Ropa WTI tanieje o 0,7 proc. do 52,92 USD.