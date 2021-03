Kontrakty spadają, ale rynek czeka na Powella

Kontrakty na indeksy amerykańskich rynków akcji lekko spadają. Główne wydarzenie czwartku nastąpi dopiero wieczorem.

Po dwóch dniach spadków amerykańskich rynków akcji, na ok. dwie godziny przed rozpoczęciem czwartkowej sesji wartość kontraktów na średnią Dow Jones, S&P500; i Nasdaq 100 spadała o 0,2-0,4 proc. Przed sesją inwestorzy poznają jeszcze dane o tzw. nowych bezrobotnych. Oczekują wzrostu ich liczby do ok. 750 tys. Najważniejsze dane z rynku pracy pojawią się jednak dopiero w piątek. W czwartek najważniejsze jest wystąpienie szefa Fed. Jerome Powell pojawi się ok. 18.00 czasu polskiego na konferencji The Wall Street Journal. Rynek oczekuje, że wypowie się w sprawie rosnących w ostatnim czasie rentowności obligacji, co budziło obawy inwestorów i było uważane za jeden z głównych powodów spadków rynków akcji. Tymczasem w czwartek rentowności obligacji USA spadają. W przypadku “dziesięciolatek” do 1,464 proc. W ubiegłym tygodniu dochodziła nawet do 1,61 proc. Na rynku złota i ropy także widać wyczekiwanie, kursy obu zmieniają się minimalnie.