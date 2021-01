Kontrakty sygnalizują ostrożność

Kontrakty na indeksy amerykańskich rynków akcji pokazują ostrożność inwestorów przed publikacją wyników przez największe spółki technologiczne.

Na około dwie godziny przed rozpoczęciem sesji kontrakt na Dow Jones rósł o 0,2 proc., a kontrakty na S&P500; i Nasdaq 100 zmieniały się o mniej niż 0,1 proc. W poniedziałek po tym jak w pierwszych minutach sesji Nasdaq ustanowił rekord intraday, przez ok. 90 minut rynek zdominowała podaż. Przez pozostały czas trwało odrabianie strat, a popyt ożywił się dopiero w końcówce handlu, wynosząc Nasdaq do nowego rekordu zamknięcia.

Tak w poniedziałek jak i dzisiaj inwestorzy czekają na publikację w tym tygodniu raportów kwartalnych przez technologiczne blue chipy. We wtorek ma to zrobić Microsoft i Advanced Micro Devices, a w środę m.in. Apple i Tesla. Do tego dochodzi rozpoczynające się we wtorek dwudniowe posiedzenie FOMC. Nastrojów nie poprawiają także doniesienia wskazujące, że na pakiet wsparcia fiskalnego w USA być może będzie trzeba czekać do drugiej połowy marca.

Rentowność obligacji USA rośnie, minimalnie spada indeks dolara. Kurs złota zmienia się o mniej niż 0,1 proc., jest notowane po 1854 USD. Ropa WTI drożeje o 0,4 proc. do 52,96 USD.