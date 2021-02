Kontrakty sygnalizują spadki na Wall Street

Kontrakty na indeksy amerykańskich rynków akcji sugerują rozpoczęcie czwartkowych notowań spadkami kursów.

Na ok. dwie godziny przed rozpoczęciem sesji kontrakty na Dow Jones i S&P500; traciły ok. 0,3 proc. Kontrakt na Nasdaq 100 szedł w dół o 0,7 proc. Można oczekiwać kontynuacji tendencji ze środowej sesji, kiedy taniały akcje spółek technologicznych i dzięki wzrostowi cen ropy drożały akcje spółek naftowych. Indeks dolara spada, rosną rentowności obligacji USA. Na nastroje inwestorów wpłynąć mogą dane o tzw. nowych bezrobotnych, które zostaną opublikowane godzinę przed rozpoczęciem handlu. Ekonomiści oczekują, że w ubiegłym tygodniu o zasiłek wystąpiło ok. 765 tys. ludzi.