Korekta byłaby objawem zdrowia trendu

Indeks WIG w ostatnim czasie za jednym zamachem poprawił historyczny rekord i pokonał pułap 70 tys. pkt.Takie zachowanie należałoby uznać za potwierdzenie siły trendu wzrostowego z jakim mamy do czynienia na GPW od dołka w lutym-marcu 2020 r. Z drugiej strony miesięczne odczyty wskaźnika technicznego RSI dla WIG weszły w tzw. strefę wykupienia, co powinno wzmóc ostrożność i czujność inwestorów.

Historycznie tego typu odczyty wskazywały na rosnące prawdopodobieństwo krótkoterminowej korekty, ale niekoniecznie oznaczały od razu zakończenie trendu wzrostowego. Do tego potrzebne były dopiero dywergencje wskaźnika RSI [sytuacja, w której nowy szczyt indeksu nie jest potwierdzony nowym szczytem wskaźnika - red.], a do tego jeszcze długa droga. Można z tego wysnuć wniosek, że ostatnie rekordy WIG potwierdziły siłę obecnego trendu wzrostowego, ale w krótkim terminie nie można wykluczyć większej zmienności, włącznie z korektą, która byłaby objawem zdrowia obecnego trendu wzrostowego. Taka korekta mogłaby być dobrą okazją do akumulacji najatrakcyjniejszych spółek z GPW.