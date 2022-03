Kreml popsuł nastroje na rynkach

Nastroje na rynkach pogorszyły się po tym jak Rosja zaprzeczyła, że nastąpił duży postęp w rozmowach z Ukrainą, informuje Bloomberg.

Rzecznik Kremla oświadczył w czwartek, że wcześniejsze doniesienia The Financial Times o dużym postępie w rozmowach Rosji z Ukrainą były błędne. Przyznał natomiast, że będą kontynuowane w czwartek. Zarzucił jednocześnie władzom Ukrainy upór oraz to, że „im się nie śpieszy”.