Krótka historia finansowego jutra

Od wizyty w banku do aplikacji mobilnej, od gotówki do bliku – jak technologie zmieniają finansowe życie Polaków?

W 1997 r. najbardziej czasochłonną czynnością finansową Polaków było… stanie w kolejkach do okienek bankowych, a o przelewach online indywidualny klient mógł sobie tylko pomarzyć. Dziś duża część naszego życia toczy się w świecie cyfrowym, czego finanse są najlepszym przykładem. Jak pod wpływem technologii zmieniły się w ostatnim ćwierćwieczu potrzeby oraz zwyczaje konsumenckie i finansowe Kowalskich? Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w raporcie „W kierunku nowego stylu życia. 25 lat finansów Polaków”, opracowanym przez Spot Data, ośrodek analityczny „Pulsu Biznesu”, pod patronatem spółki Provident Polska.

W ciągu ostatnich 25 lat fizyczna postać pieniądza przeszła do odwrotu ustępując pola elektronicznej. Niezależnie jednak od tego w jakiej postaci występują, pieniądze budzą i zawsze będą budziły emocje. Adobe Stock

– Bity i bajty zastąpiły fizyczny pieniądz i sposoby, w jaki konsumujemy, oszczędzamy i bierzemy pożyczki, nigdy już nie będą takie same. Szczególnie ostatnie dwa lata pandemii COVID-19 doprowadziły do zasadniczych zmian w tych dziedzinach. Zdalne transakcje pokochali nawet seniorzy: gdy obostrzenia sanitarne zamknęły ich w domach, przekonali się nie tylko do internetu, ale też do aplikacji mobilnych, pokazując, że technologie można okiełznać w każdym wieku – wskazuje Ignacy Morawski, szef zespołu Spot Data i współautor raportu.

Po co odwiedzać placówki stacjonarne, skoro wszystko można załatwić za pośrednictwem internetu i aplikacji mobilnych?

Skąd przychodzimy…

Bycie za pan brat z innowacjami to dowód praktycyzmu, elastyczności, a zarazem ogromna wygoda i oszczędność czasu – w Provident Polska nikt co do tego nie ma wątpliwości. Lider rynku pożyczkowego dostosowuje swoje usługi i produkty do zmieniających się realiów społecznych i gospodarczych, a wdrożenia nowych ofert, procedur i technologii za każdym razem poprzedza dogłębna analiza rynku, co tłumaczy zaangażowanie operatora w najnowszy projekt badawczy SpotData.

– W jakim miejscu zaczęliśmy? Gdzie jesteśmy teraz? Dokąd zmierzamy? Te pytania w Provident zadajemy sobie często, a tym bardziej teraz, z okazji 25. rocznicy wejścia firmy na polski rynek. Są one podstawą oceny naszych dotychczasowych działań i planowania następnych – podkreśla Katarzyna Szerling, dyrektor ds. marketingu, członkini zarządu Provident Polska.

Dodaje, że punktem wyjścia do pożądanych przez konsumentów zmian jest znajomość trendów finansowych oraz preferencji i aspiracji poszczególnych grup konsumenckich. W zrozumieniu wyzwań współczesności niewątpliwie zaś pomoże spółce – i innym podmiotom działającym na tym rynku – raport „W kierunku nowego stylu życia. 25 lat finansów Polaków”, którego Provident jest patronem.

– Z naszych usług skorzystało już 4 mln Polaków, a poziom satysfakcji klientów osiągnął 90 proc. Nigdy nie spoczęliśmy na laurach, o czym świadczy rozwój naszej oferty: od pożyczek do ubezpieczeń, od wizyt domowych po transakcje zdalne. Sukcesy traktujemy jako impuls do tego, by starać się jeszcze bardziej i jeszcze lepiej zaspokajać potrzeby Polaków – zaznacza Katarzyna Szerling.

… i dokąd zmierzamy

Czy po gwałtownym rozwoju sektora finansowego w ostatnich dwóch latach pandemii czeka nas okres stabilizacji? W żadnym razie. Tempo zmian będzie jeszcze szybsze. Witajcie w erze niezwykłości – mówią przedstawiciele branży, obiecując nieprawdopodobny pokaz wyobraźni obleczonej w widzialne formy: konkretne oferty produktowe i cyfrowe narzędzia. Przed przedsiębiorcami, innowatorami i liderami otworzą się nieprawdopodobne możliwości, jeśli tylko zechcą iść z duchem czasu, słuchać swoich klientów i podjąć ryzyko związane ze zmianą.

– Sukces nie jest dany raz na zawsze. Wygrają ci, którzy zamiast czerpać korzyści z dotychczasowych osiągnięć, będą podejmować jeszcze większe wysiłki w najbliższych miesiącach i kwartałach – prognozuje Ignacy Morawski.

Jutro wszystko będzie wyglądać zupełnie inaczej wczoraj czy nawet dzisiaj. Co więc sprawia, że wspólny projekt badawczy SpotData i Provident Polska ma sens? Odpowiedź jest oczywista: odtworzenie długiej drogi od okienek bankowych do finansów mobilnych pozwala lepiej przygotować się na to, co dopiero nadchodzi. Być może kopiowanie strategii analogowych w dobie transformacji cyfrowej jest stratą czasu. Z drugiej strony zerknięcie wstecz pomaga zrozumieć, że jedyną pewną rzeczą w biznesie, finansach i życiu jest zmiana.

– Raport „W kierunku nowego stylu życia. 25 lat finansów Polaków” traktujemy jako użyteczny przewodnik po nowym, fantastycznym świecie, w którym nasza firma chce wspierać sukcesy Polaków. To zadanie Provident Polska na kolejne ćwierćwiecze – deklaruje Katarzyna Szerling.

Oddajemy w Państwa ręce mapę naszej najbliższej przyszłości.