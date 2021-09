KRRiT przedłużyła koncesję dla TVN24

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przegłosowała w środę przedłużenie koncesji dla telewizji TVN24. W głosowaniu uzyskano bezwzględną większość głosów – za przedłużeniem koncesji były 4 osoby, 1 przeciw – poinformowała Teresa Brykczyńska, rzeczniczka KRRiT.

"Dzisiaj Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zakończyła postępowanie w sprawie koncesji dla programu informacyjnego TVN24" – powiedziała Brykczyńska podczas briefingu. Decyzja zapadła na cztery dni przed wygaśnięciem koncesji. Brykczyńska poinformowała, że w "głosowaniu uzyskano bezwzględną większość głosów – 4 głosy były za przyznaniem koncesji, 1 głos przeciw".

Przed głosowaniem KRRiT jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie "podjęcia działań mających na celu uporządkowanie zasad rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych w Polsce w zakresie możliwości działania podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego". Rzeczniczka rady przekazała, że uchwała była niezbędna dla podjęcia decyzji dotyczącej koncesji dla TVN24.

Brykczyńska poinformowała, że uchwała jest efektem wielomiesięcznych analiz, przeprowadzonych w ramach postępowania koncesyjnego dla programu informacyjnego TVN24.

Na briefingu przed głosowaniem koncesji, pytana o zależność między uchwałą przyjętą przez KRRiT, a procesem koncesyjnym wyjaśniła: "Jest ona zasadnicza, ponieważ bez tej uchwały krajowa rada nie będzie głosować w sprawie o koncesję dla TVN". Jak tłumaczyła, uchwała dotyczy uporządkowania struktury własnościowej dla wszystkich spółek mediów w Polsce, uporządkowania zasad rozpowszechniania programów w Polsce.

Pytana, czy w tym projekcie jest to samo, co w nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji odparła, że "nie do końca". "Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji bardzo liczyła na to, że sprawa projektu nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji jakoś się rozwiąże. Ten projekt jest na razie w zawieszeniu. Jednak, ponieważ wielomiesięczne analizy sytuacji przyniosły dosyć sprzeczne opinie, jest ta uchwała podjęta przez KRRiT" - mówiła.

Pytana czy, któryś z członków rady uzależniał głosowanie w sprawie koncesji dla TVN24 od przyjętej przed głosowaniem uchwały Brykczyńska odparła, że są to pytania do członków rady.

Rzeczniczka KRRiT wyjaśniła także, że proces koncesji dla TVN24 trwał długo właśnie z tego względu, że były wątpliwości związane z jego strukturą kapitałową.

W uchwale KRRiT stwierdza, że w jej ocenie, w świetle obecnie obowiązujących przepisów prawa, nie jest uprawnionym do uzyskania koncesji w zakresie rozpowszechniania programów radiowych lub telewizyjnych w Polsce podmiot z siedzibą w Polsce, "w którym udział kapitałowy podmiotu dominującego spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego przekracza 49 proc." - czytamy w uchwale przyjętej przez KRRiT.

W uchwale KRRiT zobowiązuje przewodniczącego Witolda Kołodziejskiego do "wezwania wszystkich koncesjonariuszy, którzy są zależni od podmiotów z Europejskiego Obszaru Gospodarczego w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, a jednocześnie zależą od podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, i ci ostatni są podmiotami dominującymi w danej strukturze własnościowej, do dostosowania swoich struktur kapitałowych do wymagań określonych w art. 35 ust. 2 ustawy o radiofonii i telewizji".

Artykuł ten głosi, że koncesja na rozpowszechnianie programów dla spółki z udziałem osób zagranicznych może być udzielona m.in. jeżeli: "udział kapitałowy osób zagranicznych w spółce lub udział osób zagranicznych w kapitale zakładowym spółki (...) nie przekracza 49 proc." A także jeśli "w zgromadzeniu wspólników lub w walnym zgromadzeniu udział głosów osób zagranicznych i spółek zależnych od osób zagranicznych nie przekroczy 49 proc. Ponadto osoby zagraniczne nie mogą dysponować bezpośrednio lub pośrednio większością przekraczającą 49 proc. głosów w osobowej spółce handlowej.

W uchwale nie pada termin, w jakim nadawca miałby się dostosować do tego wezwania.

Przewodniczący KRRiT został w uchwale zobowiązany także do "podjęcia działań mających na celu ukształtowanie polityki państwa w dziedzinie radiofonii i telewizji, w taki sposób, by nie było wątpliwości, że możliwość prowadzenia działalności obejmującej rozpowszechnianie programów radiowych lub telewizyjnych nie dotyczy podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nawet jeśli działają one poprzez podległe im podmioty z Europejskiego Obszaru Gospodarczego" - napisano w uchwale.

Uchwała zobowiązuje także przewodniczącego KRRiT do zwrócenia się do Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o "podjęcie prac legislacyjnych mających na celu uporządkowanie regulacji prawnych w wyżej wskazanym zakresie z odwołaniem się do najlepszych praktyk istniejących np. w prawie ochrony konkurencji". Przewodniczący Rady ma także zwrócić się do uprawnionych podmiotów z "wezwaniem do złożenia wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów art. 35 ustawy o radiofonii i telewizji, w przypadku gdyby przez jakiekolwiek organy państwa przepisy te miałyby być interpretowane (...) w taki sposób, że podmiot zależny od spółki z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, bądź osoba zagraniczna z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (kontrolowana przez podmiot spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) nie musieli się stosować do ograniczeń wskazanych w art. 35 ust. 2 ustawy o radiofonii i telewizji w przeciwieństwie do podmiotów z siedzibą w Polsce, które nie są jednocześnie zależne od podmiotów zagranicznych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które to polskie podmioty do takich ograniczeń stosować się muszą zawsze".

"W ocenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oznaczałoby to dyskryminację podmiotów polskich w stosunku do podmiotów z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w przypadku kontrolowania takich podmiotów przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jest to sprzeczne z obowiązującym w Polsce porządkiem konstytucyjnym. Wobec powyższego, w przypadku zaistnienia takiej sytuacji, koniecznym jest eliminacja z polskiego porządku prawnego art. 35 ust. 3 ustawy o radiofonii i telewizji, np. poprzez stosowne orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego i ewentualne zastąpienie tego przepisu rozwiązaniem, które nie będzie kreować dyskryminacji podmiotów polskich w stosunku do podmiotów zagranicznych" - napisali autorzy uchwały.

Koncesja TVN24 obowiązuje do 26 września 2021 r. TVN wniosek o jej przedłużenie złożył w KRRiT na początku lutego 2020 r.

Za przedłużeniem koncesji opowiedziała się czwórka z piątki członków KRRiT. "Koncesja przedłużona, w ten sposób TVN24 nie przechodzi w ręce holenderskie, co oznacza pozostanie w jurysdykcji polskiej" – napisała na Twitterze Teresa Bochwic, członkini Krajowej Rady.

Przyjęta niedawno przez Sejm nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji ma na celu uszczelnienie i uściślenie przepisów obowiązujących od 2004 roku. 9 września Senat odrzucił tę nowelizację, która trafi teraz znów pod obrady Sejmu.

24 sierpnia prezydent Andrzej Duda ocenił tę nowelizację jako "bardzo kontrowersyjne rozwiązanie, które jest niezrozumiałe dla naszych amerykańskich partnerów". Szef gabinetu Prezydenta RP Paweł Szrot i prezydencki minister Andrzej Dera zapowiedzieli we wrześniu, że prezydent jest gotowy zawetować nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji w przyjętym przez Sejm kształcie.