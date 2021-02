Kolejny dzień, kolejny rekord kursu bitcoina. Najpopularniejsza kryptowaluta nadal drożeje.

W czwartek rano kurs bitcoina doszedł do 52621 USD, wynika z danych Coindesk. Obecnie rośnie o 4,3 proc. do 52141,21 USD. Jest o 78 proc. wyższy niż na początku roku. Kapitalizacja najpopularniejszej kryptowaluty sięga prawie 972 mld USD. Od września ubiegłego roku wzrosła o ok. 700 mld USD.

Choć za wzrostem notowań bitcoina, którego cena w połowie marca ubiegłego roku wynosiła niespełna 5 tys. USD, ma stać rosnące zainteresowanie kryptowalutą ze strony dużych inwestorów instytucjonalnych, to coraz częściej słychać głosy porównujące wzrost jej kursu do manii spekulacyjnych z przeszłości. Wzrostowi kursu bitcoina sprzyja jego niska podaż. Reuters zwraca uwagę, że obecnie ok. 78 proc. bitcoinów, które zostały już „wykopane”, albo zostało straconych, albo jest trzymane przez posiadaczy oczekujących na dalszy wzrost wartości kryptowaluty. Oznacza to, że na rynku dostępnych jest mniej niż 4 mln bitcoinów.

