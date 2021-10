Wygaśnięcie euforii po uruchomieniu pierwszego amerykańskiego ETF dającego ekspozycję na bitcoina spowodowało spadek wartości krytowaluty poniżej 60 tys. USD.

Kurs bitcoina spada obecnie o 5,7 proc. do 58995,29 USD. Tydzień temu był rekordowo wysoki i zbliżał się do 67 tys. USD.

- Nie jestem zdziwiony, że bitcoin zderzył się ze ścianą na poziome 67 tys. USD, po przekroczeniu maksimum z kwietnia, biorąc pod uwagę tempo wzrostu od 30 tys. USD w lipcu – powiedział Antoni Trenchev, współzałożyciel i partner zarządzający Nexo, firmy pożyczającej kryptowaluty. – Bitcoin musi trochę ostygnąć zanim dojdzie do kolejnego skoku w górę – dodał.

fot. Bloomberg

Do ostatniego wzrostu zakończonego rekordem kursu przyczyniło się uruchomienie pierwszego amerykańskiego ETF bazującego na kontraktach na bitcoina. Rynek spekulował, że może to zachęcić kolejnych dużych inwestorów instytucjonalnych do uzyskania ekspozycji na największą kryptowalutę. ProShares Bitcoin Strategy ETF osiągnął ponad 1 mld USD aktywów w zaledwie dwa dni od wejścia na NYSE. Jednak po początkowej euforii inwestorzy zaczęli zamykać długie pozycje na bitcoina. Bybt.com podało, że w środę wartość zlikwidowanych pozycji obstawiających wzrost wartości kryptowaluty przekroczyła 700 mln USD i była największa od 20 września.