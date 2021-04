Dogecoin tanieje o prawie 20 proc. w środę rano dzień po tym jak spekulanci wywindowali go w pobliże rekordowej wysokości z okazji dnia palenia „trawki”, wynika z informacji Reutersa.

Kurs dogecoina spada obecnie o 19,3 proc. do 0,313875 USD. W ciągu ostatnich 24 godzin rósł do 0,424082 USD, według Coindesk. Najwięcej w historii wynosił 0,45 USD.

We wtorek w mediach społecznościowych, głównie w USA, zwoływano się pod hasztagami #DogeDay i #DogeDay420 w celu wywindowania kursu kryptowaluty do 0,42 USD. Powodem była data. 20 kwietnia, czyli w amerykańskiej notacji 4.20, to nieoficjalne święto palenia marihuany, która w miejskim słowniku określana jest jako 420.

Dogecoin to kryptowaluta, która powstała dla żartu w 2013 roku. Do jej rozpropagowania w ostatnim czasie przyczynił się Elon Musk, szef Tesli, pisząc o dogecoinie na Twitterze i publikując memy poświęcone kryptowalucie. Niska cena dogecoina sprzyja „zabawie”. Jego wartość wzrosła o prawie 7 tys. proc. w tym roku, a kapitalizacja wynosi 41 mld USD.