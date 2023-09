Kurs producenta gier wystrzelił

W poniedziałek mocno zwyżkuje kurs Sonki po publikacji kolejnego trailera najnowszej gry. Szef grupy PlayWay namawia spółkę, aby samodzielnie wydała tytuł.

Ponad 30 proc. zyskuje w poniedziałek kurs notowanej na NewConnect Sonki i jest najwyższy od ponad dwóch lat. Wzrosty odbywają się przy wysokich jak na te firmę obrotach. Tuż po godz. 11 przekroczyły one 1 mln zł.

W piątek producent gier, którego największym akcjonariuszem jest giełdowy PlayWay, opublikował najnowszy trailer swojej autorskiej gry „Holstin”. Tweet zamieszczony przez Alpha Beta Gamer z linkiem do trailera do tej pory miał ponad 10 mln wyświetleń.

Sama gra, która nie ma jeszcze ogłoszonej daty premiery, przez ostatni weekend wyraźnie zyskała w statystykach. Obecnie na Steam ma 6084 followersów i znajduje się na 290 pozycji wśród najbardziej oczekiwanych gier tej platformy.

W piątek do graczy trafiło też drugie demo gry, które pierwotnie miało wyjść miesiąc wcześniej. W szczycie zainteresowania przyciągnęło jednocześnie 293 graczy. Wcześniej zarząd Sonki pisał w raporcie, że spodziewa się: „że setki tysięcy graczy, którzy nie grali w Demo #1, zagrają w Demo#2”.

- Jestem zadowolony z „Holstin”. Rekomenduję zespołowi, aby wydawał sam tę grę – bez wydawców. Wspieram ich jako główny akcjonariusz – powiedział Krzysztof Kostowski, prezes PlayWaya, w nagraniu podsumowującym ostatnie wydarzenia w grupie.

Słowa szefa PlayWaya są o tyle ciekawe, że jeszcze niedawno sama spółka informowała, że chce pozyskać partnera do wydania tego tytułu.

„Teraz jednak jest już pewne, że szansa na to, że pójdziemy ścieżką self-publishingu jest bliska zeru. Dostaliśmy, póki co, trzy konkretne oferty, a każda z nich jest w pełni zadowalająca, oferując przy tym zasadniczo inne warunki współpracy. Kluczowy - w kontekście wyboru wydawcy dla Holstina - będzie wrzesień: po Gamescom i po naszym Demie #2” – podał zarząd w raporcie za drugi kwartał, który był opublikowany w połowie sierpnia.

„Holstin” to psychologiczny survival horror rozgrywający się w latach 90. w odosobnionym polskim miasteczku, pochłoniętym przez ohydny twór. Docelowo gra trafi na PC i konsole PlayStation 4, Switch oraz Xbox One. Premiera gry spodziewana jest w 2024 r. Z wcześniejszych informacji wynika, że budżet produkcyjny gry to około 1 mln EUR.