Kurs złota wrócił powyżej 1800 USD

Dzięki spadkowi rentowności obligacji cena złota w poniedziałek rosła powracając powyżej psychologicznej bariery 1800 USD.

4 sierpnia kurs złota przekroczył 1800 USD po raz pierwszy od początku lipca w związku z rosnącą nadzieją na złagodzenie „jastrzębiej” polityki Fed. W piątek spadł poniżej tego poziomu po tym jak zaskakująco dobry raport rynku pracy nasilił obawę dalszych agresywnych podwyżek stóp procentowych, co widać było po wzroście rentowności obligacji USA. W poniedziałek spadły, co wraz ze słabnięciem dolara wsparło notowania złota. Na zamknięciu sesji na Comex kurs uncji złota z grudniowych kontraktów rósł o 0,8 proc. do 1805,20 USD. Wcześniej wahał się w zakresie 1786,90-1806,40 USD.