Kwarantanna zniechęca do pracy w Polsce

Liczba pozbawionych pracy Ukraińców jest o 59 proc. wyższa niż przed rokiem.

I tylko co szósty z liczącej 427 tys. osób armii bezrobotnych ma szansę na ponowny angaż w swoim kraju — wynika z najnowszych danych tamtejszego Państwowego Centrum Zatrudnienia. Czy to oznacza, że polskim przedsiębiorcom łatwiej niż przed pandemią pozyskać tańszą siłę roboczą ze Wschodu? W żadnym razie. Barierą są obostrzenia związane z koronawirusem. Jak twierdzi Julia Nowytska, kierownik działu legalizacji zatrudnienia w Grupie Progres, najgorszy jest obowiązek poddania się kwarantannie po przekroczeniu granicy. Z powodu niemożności podjęcia pracy przez 10 dni, niższych płac i wysokich kosztów życia przyjazd do Polski staje się dla ukraińskich bezrobotnych mało atrakcyjny.