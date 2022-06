Lekka poprawa nastrojów na rynku

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Czwartkowy handel przynosi nieznaczną poprawę nastrojów rynkowych, dzięki czemu eurodolar zyskuje +0,36% i obserwowany jest w okolicy 1,06910$. Lekkie złagodzenie cen ropy naftowej (-2% na CRUDE OIL WTI) przyciąga inwestorów do bardziej ryzykownych aktywów i walut. Jest to melodia na złagodzenie presji inflacyjnej i tym samym na minimalne zmniejszenie oczekiwań dot. tempa wzrostu stóp procentowych Fed. Pamiętajmy jednak, że cykl podwyżek cen kredytów w USA dopiero co się rozpoczął, stąd m.in. ostatnie zwyżki rentowności 10- letnich amerykańskich papierów skarbowych do okolic 3,2030%.

Tym samym najlepiej do dolara USD radzi sobie dzisiaj o poranku rosyjski rubel, zyskując +1,56%. Nieco słabiej zyskuje HUF (+0,8%), natomiast czeska korona, chorwacka kuna czy rumuński lej notowane są do dolara w przedziale od +0,18% do +0,80%. Z kolei na planszy G-10 mamy wyróżnienie szwedzkiej korony i funta brytyjskiego, które zyskują do USD średnio 0,4%. Przy czym nie widać dzisiaj już presji wzrostowej na parze USDJPY, po ostatnich gołębich tonach z BOJ. Ta para walutowa oscyluje przy 129.864 JPY (-0,22%), lekko chłodząc falę wzrostową z ostatnich dni, która przyniosła w ujęciu pięciosesyjnym +2,16%.