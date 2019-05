Lenovo też chce być elastyczne

Elastyczny smartfon Samsunga zaliczył falstart, ale nie zniechęca to innych do podjęcia wyzwania. Lenovo stawia na giętkiego laptopa.

Samsung wymyślił sobie, że podbije rynek grubym smartfonem Galaxy Fold ze składanym ekranem. Producenci muszą ryzykować, bo rynek zwalnia, a klienci nie chcą już co roku zmieniać sprawnego urządzenia z powodu byle jakiej nowinki. Lenovo nie zostaje w tyle i też ma pomysł na rozruszanie znudzonych gadżeciarzy.

Amerykańska baza: Lenovo to chiński gigant technologiczny, który w 2005 r. przejął komputerowy biznes IBM. Podobny ruch zastosował na rynku smartfonów przejmując prawie pięć lat temu spółkę Motorola Mobility. Zaprezentowany przez wiceprezesa Christiana Teismanna ThinkPad X1 zrobił sporo szumu w mediach.

Chiński koncern poszedł o krok dalej od Samsunga i podczas konferencji Accelerate 19 w Orlando na Florydzie zapowiedział i pokazał coś, co na moment rozgrzało użytkowników. Zastrzega, że nowy ThinkPad X1 nie jest telefonem, tabletem czy urządzeniem hybrydowym, przemieniającym się z komputera w tablet po odczepieniu ekranu. To laptop w pełnym tego słowa znaczeniu.

Lenovo połączyło siły z producentem wyświetlaczy LG Display i stworzyło ekran OLED 2K, który jest giętki i elastyczny, jak w smartfonie Samsunga, a więc składa się w połowie, zmniejszając szerokość całego urządzenia o 50 proc. Nie ma oczywiście miejsca na wbudowaną fizyczną klawiaturę, klawisze wyświetlają się jak na typowym ekranie dotykowym.

Chińczycy twierdzą, że to idealne rozwiązanie dla mobilnych użytkowników, a jakby nie mieli pomysłów na wykorzystanie laptopa ze zginającym się wyświetlaczem, to podsuwają kilka: obudź się, złóż komputer w książkę i prześledź swoje media społecznościowe, albo wsiądź do autobusu, ustaw urządzenie tak jak telefon z klapką i nadrabiaj zaległości w e-mailach. „Składaka” można też oczywiście podłączyć do monitorów w pracy i korzystać z niego jak z typowego PC. Chodziło o połączenie wydajności laptopa z przenośnością smartfona przy wykorzystaniu najświeższej technologii ekranowej.

Lenovo na razie rzuciło haczyk i patrzy, czy klienci złapią przynętę. ThinkPad X1 z elastycznym ekranem ma trafić do sklepów w 2020 r. Firma daje sobie jeszcze trochę czasu, żeby wszystko dopracować. To ważne, bo jeden gadżet z takim wyświetlaczem zaliczył wpadkę. Samsung Electronics miał wypuścić na rynek model Galaxy Fold pod koniec kwietnia, ale odwołał debiut i do tej pory nie podał nowej daty. Problemy zaczęły się wówczas, gdy przekazał smartfony recenzentom. Niektórzy zgłosili usterki kluczowego elementu po krótkim czasie użytkowania. Samsung poinformował, że wstępne analizy zgłoszeń wskazują, że przyczyną problemu mogą być siły działające na górne i dolne elementy zawiasu, które są odsłonięte i pozwalają uzyskać kształt urządzenia.

Elastyczne ekrany to ostatni krzyk mody na rynku smartfonów, ale też wielka niewiadoma. Koreańczycy planowali ponoć sprzedać w tym roku około 1 mln Galaxy Fold, podczas gdy w całym zeszłym roku dostarczyli na rynek blisko 300 mln smartfonów. Na razie więc jest to eksperyment i badanie rynku. Samsung chciał być pierwszy, ale nie jest jedyny. Takie wyświetlacze chce wykorzystywać w smartfonach m.in. Huawei i Xiaomi. Przykład Lenovo świadczy o tym, że wkrótce mogą dołączyć producenci laptopów.