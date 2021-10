Szwedzka platforma streamingowa Spotify pobiła w piątek rynkowe szacunki dotyczące przychodów i liczby użytkowników płatnego planu. To zasługa wzmożonego popytu w Europie i Ameryce Północnej, pisze Reuters.

Przychody firmy wzrosły o 27 proc. do 2,5 mld EUR. Analitycy ankietowani przez Refinitiv oczekiwali wyniku na poziomie 2,45 mld EUR.

Liczba abonentów wariantu premium wzrosła do 172 mln. To o 300 tys. więcej niż szacowali analitycy. Około 40 proc. subskrybentów Spotify mieszka w Europie, a 29 proc. w Stanach Zjednoczonych. Całkowita liczba aktywnych użytkowników wzrosła o 19 proc. do 381 mln.

Przychody z reklam, które są emitowane w przypadku korzystania z darmowego planu, wzrosły o 75 proc. do 323 mln EUR. Firma planuje zatrudnić setki nowych pracowników, aby zmaksymalizować ich sprzedaż.

Spotify spodziewa się, że w czwartym kwartale roku przychody sięgną od 2,54 do 2,68 mld EUR, zaś liczba subskrybentów znajdzie się w przedziale od 177 do 181 mln.