Bank centralny Turcji obniżył w czwartek główną stopę procentową aż o 200 pkt. bazowych, czyli 2 pkt. procentowe, do 16 proc.

Obniżka jest wyższa niż oczekiwał rynek. Bank centralny uzasadnił ją „przejściowym” charakterem inflacji i pozwolił sobie na „jastrzębi” akcent sygnalizując, że nie ma już wielkiej przestrzeni do obniżek stóp w tym roku.

Turecka lira osłabła rekordowo po decyzji banku centralnego. Choć niemal wszyscy ekonomiści spodziewali się, że jego szef ulegnie presji prezydenta, to prognozowali cięcie tygodniowej stopy repo o 100 pkt. bazowych. Niewielka liczba oczekiwała cięcia o 50 pkt. bazowych.

fot. Bloomberg

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan określa siebie jako „wroga” wyższych stóp procentowych, które według jego teorii powodują wzrost inflacji. Dlatego kiedy inflacja rośnie domaga się obniżenia stóp. Szefowie banku centralnego Turcji, którzy nie zgadzają się z tak nieortodoksyjnym poglądem, tracą posady. Obecny zajmuje stanowisko od marca. Przez sześć miesięcy nie ulegał presji i złamał się dopiero we wrześniu obniżając główną stopę o 100 pkt. bazowych do 18 proc. w czasie kiedy inflacja rosła do 19,6 proc.

- Obniżka będzie interpretowana jako bardzo mocny przekaz do uczestników rynku, że bank centralny zamierza luzować politykę monetarną bez względu na negatywne konsekwencje gwałtownego spadku wartości liry – powiedział w czwartek Bloombergowi Piotr Matys, analityk walutowy InTouch Capital w Londynie.

Turecka lira słabnie obecnie o 2,4 proc. do 9,4276 za dolara. Wcześniej jej wartość spadała do 9,48 za dolara.